O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não teve boas notícias para dar aos adeptos do FC Porto sobre o estado clínico de Pepe e Jesús Corona, que saíram lesionados ao intervalo do jogo com o Gil Vicente no sábado.

«O Pepe e o Corona são a grande dúvida. Vai ser até perto da hora do jogo para decidirmos. E há também o Grujic, que se magoou no pé e vamos ver a evolução dele. Não posso mesmo dizer se estão aptos ou não», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro em Itália.

Para o jogo desta terça-feira com a Juventus, os dragões já deverão poder contar com Chancel Mbemba. «Treinou hoje e as indicações foram positivas. Em princípio está disponível», afirmou.

Sérgio Conceição garantiu não estar a esconder o jogo em relação à condição física dos jogadores em dúvida. «Há 20 ou 30 anos é que se fazia isso. A verdade é esta», vincou, referindo também Pepe e Corona não foram substituídos a pensar na partida desta terça-feira.

«É verdade que temos muitos jogos acumulados. Como vi escrito, não foi qualquer tipo de gestão o Corona e o Pepe saírem. Estavam condicionados e não podiam continuar no segundo tempo. Não foi nenhuma gestão a pensar no jogo com a Juventus e estávamos a ganhar pela margem mínima. Corria o risco de perder esse jogo e o próximo. Temos alguns jogadores que são uma grande dúvida para mim, exatamente por essas questões físicas», rematou.

O Juventus-FC Porto joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, em Turim.