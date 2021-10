Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Eleven, depois da vitória sobre o Milan (1-0), no Estádio do Dragão, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões:

[Depois das criticas que fez a seguir ao jogo com o Liverpool, os jogadores hoje cumpriram na perfeição?]

- Não foi na perfeição porque faltou alguma eficácia na finalização. Agora, roçou a perfeição. Fomos uma equipa adulta, madura, soubemos perceber como desmontar a organização defensiva do adversário. A nível defensivo permitimos muito pouco ao adversário. É um adversário muito capaz, com muitas soluções e com muita história. É a equipa mais titulada a seguir ao Real Madrid. Nós também temos o nosso peso, a preparação do jogo foi muito boa. Eles interpretaram bem aquilo que queríamos para o jogo. Quando os interpretes jogam no limite, fica mais fácil. Nesse sentido os jogadores estão de parabéns, fizerem um belíssimo jogo dentro de uma noite europeia em que nós do FC Porto estamos habituados.

[O que faltou para conseguir mais golos?]

- Podíamos ter finalizado melhor, ou era um jogador do Milan que aparecia no último momento, ou uma bola que passava perto do poste, ou ia mesmo ao poste, mas faz parte daquilo que é o jogo. Se me pergunta se é um resultado justo, penso que sim, mas pelos números, digo que não, penso que merecíamos mais.

[Taremi foi um jogador à imagem do treinador?]

- Quero é uma equipa à minha imagem. O Taremi sabe que o lance que passou já não volta atrás. Tem de focar-se no próximo. O Taremi representa bem isso. Infelizmente hoje não concretizou as oportunidades que teve, mas fez um trabalho fantástico para a equipa. Quando é assim, não tenho nada a dizer.