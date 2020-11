Otávio não tem sobressaído com golos e assistências, mas sobretudo pelo seu trabalho, vontade e empenho em campo. O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu, esta segunda-feira, na antevisão ao jogo com o Manchester City, que o brasileiro tem sido importante na equipa e que é com pouca frequência que o seu trabalho é salientado.

«É um jogador importante, como outros, mas importante no equilíbrio. Aliás, o melhor jogador do jogo passado [ante o Santa Clara], para nós, FC Porto, foi o Otávio, exatamente por esse trabalho invisível que ele tem, tanto quando a equipa tem bola, como quando não a tem. Sabe ocupar espaço, limitar o adversário, é importante na equipa, sem dúvida, como outros. Mas é verdade que muitas vezes não é realçado o trabalho e a qualidade [de Otávio]», respondeu Conceição, em conferência de imprensa.

Conceição disse ainda que não há dúvidas que o FC Porto tem sido uma equipa dominante em termos ofensivos, até porque marcou já a todos os três adversários na fase de grupos. E prometeu «responder», mas apenas «no final do jogo da Grécia [ante o Olympiakos, na sexta jornada], em jeito de avaliação de fora para dentro, o que a equipa azul e branca fez nesta fase de grupos.

«Fizemos golo no City, contra o Olympiakos e contra o Marselha. Ofensivamente somos uma equipa que criamos muito. Agora, depende também da valia e do poderio adversário. Também jogam. Não somos só nós, mas não é o jogo ideal para provar alguma coisa, é para sermos fiéis ao que fazemos e trabalhamos. Não temos de provar nada a ninguém, os golos acabam por surgir de forma natural se estivermos bem no jogo. Tivemos pouco tempo para ter um treino e os jogadores a 40/50 por cento do que podem fazer», afirmou.

Para o FC Porto garantir a qualificação já nesta ronda, uma vitória ou um empate valem automaticamente os oitavos de final. Em caso de derrota ante os ingleses, os dragões precisam que o Olympiakos não vença o Marselha, sob pena de levar as decisões para o jogo na Grécia, ante a equipa orientada por Pedro Martins.

O FC Porto-Manchester City joga-se às 20 horas desta terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.