Stephen Eustáquio foi o porta-voz da equipa do FC Porto na véspera da partida contra o Bayer Leverkusen, referente à quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões. O internacional canadiano assumiu esperar uma formação alemã mais motivada até pela mudança no comando técnico.



«Todos precisam de ganhar. Até esta jornada acho que somos o único grupo que têm três equipas com os mesmos pontos. Há uma motivação extra com a mudança de treinador, os jogadores querem dar uma resposta, mas estamos cá para defender as nossas cores e ganhar», antecipou, em conferência de imprensa.

O médio dos dragões espera, por isso, um Bayer «mais ofensivo e à procura do resultado». «Por jogarem em casa, podem sentir uma segurança diferente. Criaram-nos algumas dificuldades no Dragão. O Bayer tem jogadores fortes fisicamente, ágeis, rápidos e com experiência na Champions. Ganhámos, mas tivemos de trabalhar muito. O jogo de amanhã vai ser mais díficil, mas estamos preparados. Viemos aqui para ganhar.»

Aos 25 anos, Eustáquio teve uma subida a pulso: destacou-se no Torreense, saltou para o Leixões e mais tarde para o Desp. Chaves. Esteve no México e regressou a Portugal para jogar no Paços de onde saiu para o Dragão, um trajeto que foi recordado na conversa com os jornalistas.



«O facto de não ter feito a formação numa equipa grande deu-me outras coisas. Vamos jogar com o Anadia e eu passei dois anos a jogar nesse tipo de estádios e nesses relvados. Tudo o que faço é para crescer o meu jogo e não dou nada por garantido. Já lá estive e posso voltar muito rápido. Esse é o meu pensamento: já lá estive e não quero estar mais. Quero continuar a crescer. Estou a jogar na Champions e o Mundial está a chegar. Consegui alcançar tudo com o trabalho», disse antes de falar da sua evolução desde que está no emblema azul e branco.



«No Paços de Ferreira jogava mais recuado. Embora a mobilidade que tinha com o Bruno Costa e com o Luiz Carlos fazia com que chegasse a terrenos mais adiantados. Agora piso esses terrenos de forma mais contínua. Quando cheguei limitava-me ao meu espaço e tive de mudar. Estou a tentar crescer de forma a ficar mais confortável em zonas adiantas.Tudo o que faço é para ajudar o FC Porto.»



O FC Porto joga contra o Leverkusen, esta quarta-feira, às 20h00. O encontro é referente à quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.