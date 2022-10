A UEFA nomeou o italiano Daniele Orsato para o FC Porto-Atlético de Madrid de terça-feira, no Dragão, para a Liga dos Campeões.

O jogo é decisivo para fechar as contas do grupo. Já apurado para os oitavos de final da Champions League, o FC Porto ainda tem hipótese de ultrapassar o Club Brugge ser primeiro no Grupo B.

Caso tal suceda, será cabeça de série no sorteio dos oitavos de final, ou seja, jogaria com um dos segundos classificados de um dos grupos.