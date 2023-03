Os tifosi do Inter de Milão que tenham adquirido bilhetes para setores destinados a sócios e adeptos do FC Porto serão impedidos de entrar no Estádio do Dragão nesta terça-feira.

Isso mesmo foi garantido pelo clube azul e branco num comunicado emitido a cerca de 24 horas do jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e no qual cita «razões de segurança» para a aplicação da medida.

«Os ingressos para todos os setores do Estádio do Dragão, com exceção dos lugares destinados aos adeptos visitantes e remetidos ao clube visitante para venda, são exclusivos aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Nesse sentido, por razões de segurança, não será permitido acesso ao recinto desportivo por parte de adeptos do clube visitante que sejam portadores de ingressos que não tenham sido adquiridos diretamente junto do Football Club Internazionale Milano», lê-se na nota.

Significa isto que um adepto do Inter que tenha comprado bilhete para assistir ao jogo num setor não destinado a apoiantes da equipa visitante será barrado.