O FC Porto prosseguiu, este domingo, a preparação para o jogo contra o Barcelona, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Tal como na véspera, Sérgio Conceição não pôde contar com seis jogadores que estão lesionados: Zaidu, Pepe, Veron, Samuel Portugal, Wendell e Marcano fizeram apenas tratamento. Em sentido contrário, João Mendes voltou a trabalhar às ordens do técnico portista.



Os dragões voltam a treinar esta segunda-feira, às 11h00, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. O FC Porto viaja para a Catalunha durante a tarde e às 18h15, Sérgio Conceição e um jogador vão fazer a antevisão ao duelo com o Barcelona.