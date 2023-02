Galeno fala em «concentração», «ligação» e, particularmente, num «frio na barriga», na antevisão do embate do FC Porto com o Inter Milão, em San Siro, jogo relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que está marcado para a próxima quarta-feira (20h00).

O médio brasileiro, que falhou o jogo com o Rio Ave devido a problemas físicos, começa por falar no foco do plantel. «Temos de estar concentrados ao máximo durante 90 minutos. A concentração começa quando se entra no balneário. Temos de estar bem ligados com os colegas. Faz parte do jogo. É importante entrarmos ligados desde início», começa por referir o jogador num vídeo publicado pelo FC Porto, como já tinha feito, na véspera, com Sérgio Conceição.

Uma competição especial que inclui sensações especiais, como um «frio na barriga», obrigatório para estes jogos no entender de Galeno. «Quem não sente esse frio na barriga tenho a certeza que não é para estar ali. Esse frio na barriga é sempre bom. Em todos os jogos sinto esse frio na barriga. Jogar com os adeptos dá aquele frio que nos faz ter de dar o máximo, ter de ganhar», destacou ainda.