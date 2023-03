Embora tenham passado praticamente dois dias, a eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão «ainda dói bastante». Quem o assume é Marko Grujic, médio dos campeões nacionais.



«Ainda dói bastante, mas por vezes o futebol é injusto. Temos de garantir de que teremos a mesma atitude no domingo. Muito obrigado pelo apoio, dragões», escreveu o internacional sérvio nas redes sociais.



Lembre-se que o FC Porto perdeu 1-0 em Milão e empatou sem golos no Dragão, na última terça-feira, ficando de fora dos quartos de final da Champions.