Marko Grujic foi o jogador que acompanhou Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Olival, para antecipar o jogo do FC Porto em Liverpool. O internacional sérvio reconheceu uma prestação infeliz contra os reds no Dragão, mas lembrou que os portistas ainda têm dois jogos para decidir futuro na Liga dos Campeões.



«Jogámos alguns bons jogos na fase de grupos, mas infelizmente ganhámos apenas um. Estamos numa posição muito boa, temos cinco pontos e o nosso objetivo é passar o grupo. Ainda faltam dois jogos que são muito importantes. Não mostrámos uma boa cara contra o Liverpool, mas vamos tentar melhorar para conseguir um bom resultado», começou por dizer, aos jornalistas.



O médio explicou, de seguida, quais as ilações que os dragões retiraram da goleada sofrida no Dragão (5-1).



«Aprendemos que contra as melhores equipas da Europa temos de correr muito, de competir com intensidade máxima e de fazer um bom jogo taticamente. Trabalhámos muito desde essa derrota e vamos tentar fazer muito melhor neste jogo», esclareceu.



«O objetivo é passar o grupo, grupo esse que é muito forte. Faltam dois jogos e vamos tentar amealhar o máximo de pontos. Não podemos dizer que vamos ganhar de certeza [ao Liverpool], mas vamos dar o nosso melhor», acrescentou ainda.



Grujic foi, de resto, a primeira contratação de Jurgen Klopp quando este chegou ao Liverpool. Ainda assim, o jogador de 25 anos não se afirmou em Anfield e após sucessivos empréstimos, assinou em definitivo pelo FC Porto. Este será, por isso, um jogo especial para o médio que assumiu não ter nada a dizer sobre o oponente ao treinador Sérgio Conceição.



«Vivemos numa era moderna. Todos somos capazes de ver os jogos pela televisão e conhecemos muito bem o Liverpool. É uma grande equipa. Será um jogo especial, porque vou voltar a uma cidade onde passei cinco anos. Será diferente, mas estou muito motivado e se tiver minutos, vou dar o meu melhor», confessou.



Apesar da presença de Grujic na sala de imprensa, Conceição não garantiu que este será titular esta quarta-feira, em Anfield (20h00).