Sérgio Conceição levou todos os jogadores disponíveis para a Bélgica, para o embate da próxima quarta-feira frente aos Club Brugge (17h45) que pode abrir as portas dos oitavos de final da competição para o FC Porto.

Não viajaram apenas Pepe (lesionado) e João Mário (castigado), além de Marcelo, Manafá e Fernando Andrade, que não estão inscritos nas competições europeias.

No total, Sérgio Conceição tem 24 jogadores disponíveis para o jogo que pode valer a qualificação para os oitavos de final.

Recordamos que o Club Bruge, líder do Grupo B, com 10 pontos, já está qualificado, enquanto O FC Porto, no segundo lugar, com 6 pontos, também pode garantir uma das duas vagas, caso vença os belgas e o Atlético Madrid (4 pontos) não consiga vencer o Bayer Leverkusen (3).

Lista de convocados: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Fábio Cardoso, David Carmo, Iván Marcano, Gabriel Veron, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Pepê, Zaidu, Galeno, Marko Grujic, Rodrigo Conceição, Danny Namaso, André Franco, Wendell, Otávio, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Eustaquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.