Luis Díaz, jogador do FC Porto, em declarações à Eleven, depois do empate com o Milan (1-1), em San Siro, em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

Empate difícil em Milão, mais um golo?

- O importante é o que fez a equipa em termos coletivos. Fizemos um grande trabalho desde o início, tivemos muitas oportunidades para poder finalizar. Acredito que se tivéssemos marcado nessas ocasiões, o jogo teria sido muito diferente. Tenho de felicitar toda a gente, os meus companheiros, bem como a equipa técnica, porque o jogo foi muito bem preparado e fizemos um grande jogo.

[Com mais um golo de Luis Díaz…]

- Foi mais um golo que me enche de felicidade e que me permite ajudar a equipa desta forma, mas o mais importante é a nível coletivo. Fizemos um grande jogo.

[Segue-se o Liverpool…]

- Acho que vamos preparar o jogo que é muito importante para nós. Estamos a jogar bem, mas temos de preparar bem esse jogo, é um jogo difícil, muito exigente. Temos de aproveitar todas as oportunidades porque não vamos ter muitas.