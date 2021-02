Sérgio Conceição lamentou a ausência de público após o triunfo frente à Juventus, no Dragão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O técnico portista foi questionado sobre o facto de as redes sociais servirem de barómetro para aferir o grau de satisfação dos adeptos e respondeu de forma irónica.



«Nas redes sociais sou o pior treinador do mundo por meter o Marega. Normalmente acontece», disse, antes de falar sobre os casos de Manafá, Taremi ou Zaidu, jogadores com pouco experiência de Champions.



«É um trabalho que vai de encontro ao que disse. O trabalho emocional é importante. Há incidências no jogo que nos deixam irritados. O trabalho emocional, a adaptação, o perceberem a exigência do clube onde estão. Faço questão de conhecer a história dos jogadores, percebemos onde podemos tocar-lhes para o elevar e potenciar ao máximo as suas qualidades tanto como atleta como ser humano. Isso pode dar em exibições como estas. Há dois anos o Zaidu estava no Mirandela e hoje está feito um homem a jogar na Liga dos Campeões contra a Juventus», referiu ainda.