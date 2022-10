Stephen Eustáquio foi o jogador do FC Porto que acompanhou Sérgio Conceição na sala de imprensa da BayArena, em véspera do jogo da Liga dos Campeões frente ao Bayer Leverkusen. Durante a conversa com os jornalistas, o médio foi questionado acerca do seu percurso futebolístico até chegar à equipa principal dos dragões.



Já no final da conferência, o treinador dos dragões recordou uma história vivida com o internacional canadiano quando este ainda jogava no Desportivo de Chaves. No entanto, antes de avançar, e com um sorriso na face, Conceição pediu autorização a Eustáquio para partilhar o que aconteceu, pedido a que este acedeu.



«Só para acabar acho que é importante dizer isto. O FC Porto jogou contra o Desportivo de Chaves e o Eustáquio no fim do jogo veio ter comigo... ele não me conhecia, só me conhecia das cadernetas e dos cromos. Ganhámos 5-0 [ndr: a 11 de agosto de 2018] e o Eustáquio veio ter comigo e teve a lata de me dizer: 'Mister, um dia vou ser treinado por si'. Mas com a mesma convicção que eu estou a ter agora. Lembrei-me por causa da pergunta que lhe foi feita», contou.



Recorde-se que Eustáquio destacou-se no Torreense, saltou para o Leixões e mais tarde, foi recrutado pelo Desp. Chaves. Seguiram-se ainda passagens pelo Cruz Azul, do México, e pelo Paços de Ferreira antes de assinar pelo FC Porto.