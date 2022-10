A SAD do FC Porto apresentou lucro superior a 20 milhões de euros em 2021/22 para o qual contribuíram as vendas de vários jogadores. Essas transferências permitiram ao clube portista encaixar mais de 80 milhões de euros, conforme destacou o clube na nota enviada à CMVM.



Na véspera do jogo contra o Bayer Leverkusen, Sérgio Conceição frisou a importância da Liga dos Campeões nas contas do clube embora tenha feito um pequeno reparo a «quem se ocupa» do trabalho financeiro.



«É um grupo à imagem do ano passado. Qualquer uma das equipas pode passar. Estamos na luta com a boa vitória no Dragão. Todos os jogos são muito equilibrados e que é importante, sinceramente, não perder. Com isto não quero dizer que o empate é bom. Viemos aqui à procura da vitória até porque, como sabem, é extremamente importante para nós em termos desportivos e financeiros», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«A mim cabe-me trabalhar nesse sentido a nível desportivo. A prova disso é o esforço que temos feito e o sucesso que temos tido. No ano passado conquistámos três títulos e entrámos diretamente na Liga dos Campeões. Temos também, com esta prova e com os títulos, evoluído e potenciado jogadores, o que permite.. é uma situação importante para o clube. Há esse lado financeiro... não me cabe a mim, mas quem se ocupa disso, trabalhar nesse sentido. O que me parece que não tem correspondido ao que tem sido a evolução dos jogadores e ao sucesso desportivo», acrescentou ainda.



Em relação ao encontro na BayArena, o técnico dos dragões garantiu que a equipa está muito confiante e antecipou o que, no seu entender, pode acontecer até final da fase de grupos: «É fundamental termos um bom resultado. Depois temos o jogo contra o Club Brugge e decidimos em casa com o Atlético, temos noção disso. Os jogos são muito equilibrados, competitivos e os pormenores podem fazer a diferença, mas estamos muito confiantes.»



O Bayer Leverkusen-FC Porto, jogo da quarta jornada do grupo B da Champions, está agendado para as 20h00, desta quarta-feira.