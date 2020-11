Otávio sabe que o duelo com o Marselha tem «importância grande», não só pelo impacto que pode ter no grupo da Liga dos Campeões, mas pela resposta que o FC Porto tem de dar depois da derrota em Paços de Ferreira. Nesse capítulo, o brasileiro diz que o início de campeonato está aquém do desejado.

«É um jogo em casa e isso já diz tudo. Temos de ganhar. Sabemos da importância dos três pontos. Não há nada garantido, só queremos ganhar o jogo», começou por dizer, em relação ao Marselha, que visita o Dragão nesta terça-feira.

«Fizemos a mesma preparação que fizemos com o Paços de Ferreira ou qualquer outro, o mister passa informações e estamos preparados para o jogo», garantiu.

Otávio falou depois dos últimos resultados na Liga portuguesa. «É um arranque atípico, não imaginávamos começar assim. Mas como se diz, não é como começa, é como acaba e mais à frente vamos ver quem vai ser o campeão», declarou.

Sobre as diferentes variações de estrutura que Sérgio Conceição tem aplicado, o médio brasileiro diz que os jogadores estão mais do que habituados.

«Já provámos que podemos jogar em vários sistemas. A equipa sabe adaptar-se. Acho que não é por aí, temos de dar um pouco mais. Vamos voltar às vitórias e ser felizes», resumiu.