Otávio foi a grande ausência no onze do FC Porto no jogo frente ao Manchester City e no final da partida Sérgio Conceição explicou o sucedido: o médio brasileiro está a contas com uma lesão muscular.

«Otávio saiu com problema muscular do jogo contra o Sporting. Testámos ontem, mas não se sentiu confortável com uma pequena lesão muscular. Nada de grave, mas se fosse hoje a jogo a lesão podia agravar-se», explicou o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de rescaldo do jogo, que os campeões nacionais pederam por 3-1.

O técnico do FC Porto afirmou ainda que «Luis Diaz estava com alguma fadiga muscular» e por isso saiu aos 56 minutos de jogo, e que «Fábio Vieira levou uma pancada forte e também tem um pequeno problema no pé».

«Em relação ao jogo, muita gente ficou admirada com a inclusão do Fábio e jogar com linha de cinco. É preciso olhar com humildade para uma equipa com potencial enorme, como o City, e que na frente consegue dar muita largura e meter muita gente por dentro. No fundo, tinha de perceber esses pontos fortes para termos coesão defensiva para atacar. Fomos perfeitos até aos 60 e tal minutos. Quando ganhávamos a bola, fomos mais audazes e chegámos com mais facilidade à área adversária. Com decorrer do jogo e depois do 2-1, quebrámos», acrescentou sobre o jogo, concluindo: «A inclusão do Fábio Vieira e o Corona naquela posição tinha que ver com guardar a bola.»