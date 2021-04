No último jogo antes da primeira mão dos quartos de final da Champions, o Chelsea sofreu a primeira derrota sob o comando técnico de Thomas Tuchel contra o WBA (5-2). Confrontado com esse resultado dos blues, Pepe defendeu que o desfecho desse encontro não terá qualquer influência para o de Sevilha.



«Acho que não vai influenciar. São competições diferentes. Não devia ser, mas a motivação é maior na Champions. Temos de focar no que somos como equipa e no que cada um é enquanto jogador. Estamos entre as oito melhores equipas e vamos tentar vencer», atirou, em conferência de imprensa.



A equipa londrina terá, segundo alguma imprensa, festejado após o sorteio quando viu que tinha sido o FC Porto a calhar-lhe em sorte. O internacional português fugiu ao tema, lembrando apenas que o FC Porto «respeita sempre os adversários independentemente do nome».



«Os adversários também trabalham e preparam bem os jogos. Vai ser difícil, mas com a nossa humildade e trabalho vamos dar o melhor para passar», referiu.



Vencedor de três Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o defesa de 38 anos não esconde o sonho de erguer o troféu pelos dragões.



«Claro que sim [tenho esse sonho]. Caso contrário, não acordava todos os dias para treinar com paixão pelo futebol. Acredito que é possível, sim», destacou.



O FC Porto-Chelsea joga-se em Sevilha às 20h00, esta quarta-feira.