Pinto da Costa saudou o apuramento da equipa do FC Porto para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões e salientou o papel de Sérgio Conceição, que alcança esta fase pela terceira vez como treinador dos dragões.

«É muito difícil estar constantemente a disputar as fases mais adiantadas de uma competição tão dura, mas o FC Porto tem-no conseguido muitas vezes, e com o Sérgio Conceição como treinador esta já é a terceira qualificação. O mérito da equipa e de todos os que a constituem é inquestionável. E o orgulho que o FC Porto deve representar para Portugal também. Uma vez mais foi o futebol, tão desprezado por quem nos governa, a colocar o nome do país no topo do mundo. Apesar das dificuldades que cada vez mais nos impõem, continuaremos a tentar levar ainda mais longe esta história tão bonita», declarou o presidente portista no editorial da revista Dragões, onde recordou também Reinaldo Teles como um homem que «tinha um coração enorme e era um campeão».

«A maldita pandemia que deu a volta às nossas vidas em 2020 levou-nos o nosso querido Reinaldo Teles. É uma perda incalculável para a família, para mim e para o FC Porto», escreveu o presidente portista na sua primeira reação à morte do falecido dirigente que o acompanhou desde a década de 1980 no FC Porto e foi seu vice-presidente.