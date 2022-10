Rodrigo Conceição disputou seis jogos pela equipa principal em 2022/23: cinco na Liga e um na Taça de Portugal. O internacional sub-21 português procura, ainda, a estreia oficial na Liga dos Campeões.



Com João Mário ausente, será contra o Club Brugge que o lateral-direito vai fazer o primeiro jogo na Champions? Sérgio Conceição recusou abrir o jogo, mas frisou que o jogador de 22 anos está preparado para jogar caso contrário «ficava a fazer mais uns treinos na B».



«É uma questão estratégica. Se ele não estivesse preparado, não tinha vindo connosco. Ficava a fazer mais uns treinos com a equipa B e não estaria aqui. Todos os jogadores que estão convocados, estão preparados para ser titular amanhã. Estão todos em condições de dar o seu contributo e de irem lá para dentro. Depende da estratégia para o jogo e do que defini com os meus jogadores em relação às unidades que entrariam de início e depois temos a oportunidade de lançar cinco reforços para ajudar e darem continuidade ao trabalho que espero que seja bom seja com o Rodrigo ou com o Pepê», atirou, em conferência de imprensa.



O FC Porto defronta o Club Brugge esta quarta-feira, às 17h45, numa partida referente à quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.