O FC Porto não venceu os dois duelos frente ao Atlético Madrid na época passada, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os dragões empataram a zero em Espanha (0-0) e perderam em casa (1-3), caíndo para a Liga Europa.

Antes do reencontro entre as duas equipas, Sérgio Conceição foi questionado sobre o que tinha aprendido com esses confrontos. «Nós, treinadores e jogadores, aprendemos todos os dias, seja no futebol ou na vida, com as experiências. Tirei algumas conclusões, não só nesses jogos. Todas as experiências, boas ou más, são enriquecedoras.»

«Amanhã passarei a ser o treinador com mais jogos pelo FC Porto na Champions (ndr. quebra recorde de Jesualdo Ferreira). Isto na terceira equipa da Europa com mais jogos nesta competição, algo que me orgulha imenso. Portanto, não sou propriamente um treinador inexperiente. Sou experiente, mas sempre a aprender», frisou.

Na conferência de imprensa, Sérgio Conceição revelou ainda que Marko Grujic não tem os níveis físicos desejados para iniciar o encontro desta quarta-feira. «Está em dificuldades físicas. Ainda vamos ver, mas não está pronto para 90 minutos. Se estiver, é para estar no banco e jogar alguns minutos, se não houver riscos de agravar a sua situação.»

O treinador do FC Porto falou ainda sobre o atraso na aterragem da comitiva no Aeroporto de Madrid. «Não sou piloto, não sou controlador aéreo, portanto não sei dizer o que aconteceu. Estivemos algum tempo para aterrar, é verdade, e ficámos na última posição no aeroporto, uma posição que não queremos ocupar na Champions. Não situações que não controlamos», rematou.

Conceição aproveitou ainda a ocasião para enviar um abraço a Paulo Futre, antigo jogador das duas equipas: «Envio um grande abraço ao Paulo Futre, é um homem fantástico, que fez história nos dois clubes. Como lhe telefonei na altura em que não estava bem e ele não me atendeu, fica aqui o abraço.»

O At. Madrid-FC Porto desta quarta-feira (20h00) pode ser acompanhado em direto no Maisfutebol, via digital, ou na TVI.