Sérgio Oliveira garante que o FC Porto vai ser igual a si próprio na próxima quarta-feira no Estádio Vélodrome, para o segundo embate com o Marselha, uma equipa que vai ter um jogo de «vida ou morte» na Liga dos Campeões.

«Vamos entrar com o espírito que nos caracteriza, sem ansiedade, uma equipa trabalhadora, com uma enorme vontade de ganhar e ficar muito perto de chegar aos oitavos de final», começou por destacar o médio na antevisão do jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões.

O FC Porto ganhou o primeiro jogo, no Dragão, por 3-0, mas Sérgio Oliveira espera mais dificuldades neste segundo jogo. «Sabemos que o Marselha quer limpar a imagem que tem vindo a deixar nesta Liga dos Campeões. Sabemos que vão dar tudo por tudo, é um jogo de vida ou de morte para eles», prosseguiu.

Sérgio Oliveira tem vindo a marcar golos, naquela que pode vir a sua melhor época de sempre. «Obviamente ainda estamos no arranque, ainda temos muitos jogos pela frente, mas espero continuar nesta senda de golos», comentou ainda.

