Depois de terem falhado a primeira mão frente ao Chelsea por castigo, Taremi e Sérgio Oliveira podem voltar a ser opção do lado do FC Porto. No entanto, o médio português apresentou queixas físicas na última semana e Sérgio Conceição ainda não sabe se este poderá jogar de início contra os londrinos, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



«Vamos ver até amanhã. No último jogo achei que ele não estava pronto para jogar os 90 minutos. Foi um problema muscular, pequeno, mas que é sempre perigoso. Estamos numa fase muito importante da época. Estamos a lutar pela passagem às meias-finais da Champions League, mas não nos podemos esquecer do campeonato. Não é pelo resultado de ontem que mudo o meu discurso. Temos jogos muito exigentes pela frente. Há que ponderar a situação, ver quais são os jogadores que estão e não estão a 100 por cento e ver qual é a melhor equipa para defrontar este Chelsea», disse, em conferência de imprensa.



Tanto o internacional luso como o internacional iraniano saltaram do banco no triunfo do FC Porto em Tondela (2-0), num jogo da 26.ª jornada da Liga, disputado no passado sábado. Já o compromisso contra o Chelsea tem lugar no Sánchez Pizjuán, em Sevilha, esta terça-feira (20h00).