Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, em declarações à Eleven, depois da vitória sobre o Milan (1-0), no Estádio do Dragão, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões:

[Muitas oportunidades, não marcou, mas o FC Porto venceu]

- Tive muitas oportunidades, podíamos ter marcado mais, mas o mais importante era ganhar o jogo. O Milan é uma grande equipa, jogámos muito bem.

[Taremi foi o melhor em campo, satisfeito?]

- Tive algumas oportunidades para marcar, mas não tive sorte. Vim da seleção , é muito difícil, mas o mais importante esta noite era ganharmos, isso foi perfeito para nós.

[Apoio dos adeptos?]

- Podíamos ter marcado mais, mas esta noite tudo foi perfeito. Estivemos em sintonia com os nossos adeptos, foi tudo perfeito para nós.