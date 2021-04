A três dias da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, Matheus Uribe e Luis Díaz juntaram-se para antecipar o jogo em Sevilha. O médio do FC Porto destacou a dificuldade do jogo, mas lembrou a mentalidade que existe na equipa.



«Vai ser um jogo à parte, já são os quartos. Não posso dizer que preferia este ou aquele, porque qualquer rival nesta fase tem valor para estar aqui. Tanto o FC Porto como o Man. City, que enfrentámos na fase de grupos, todos estão à altura desta competição. Vai ser um jogo difícil, mas acho que nós, como FC Porto, vamos desfrutar ao máximo. Com toda a responsabilidade, sabendo que não é qualquer um que chega a estas fases. Estamos nós, somos os escolhidos para enfrentar este jogo. Sabemos que o Chelsea é uma equipa histórica, que está num bom momento, mas estamos a preparar-nos como sempre. Com todo o respeito que merecem os rivais, o FC Porto tem esta atitude de querer comer esta competição»



Tal como o compatriota, o extremo reiterou a ambição com que os campeões nacionais encaram a eliminatória contra os londrinos.



«É uma equipa como todas as que enfrentámos na Champions. Sabemos que esta competição tem rivais muito duros. Com o Chelsea vamos ter um jogo muito, muito duro. O Chelsea tem muita qualidade, mas vamos preparar-nos para ganhar o jogo. Temos de trabalhar bem e estar mentalizados de que temos uma boa equipa, acreditar em nós e na equipa técnica e tentar ganhar que é o mais importante», frisou.



Por sua vez, Uribe voltou a ter a palavra e optou por lembrar a qualidade do plantel portista e o trajeto até a esta fase da prova.



«Vamos encarar o jogo com humildade. Sabemos que temos jogadores com qualidade para estar aqui. Ninguém nos deu nada. Se estamos aqui é porque trabalhámos e porque merecemos», destacou.





O FC Porto-Chelsea joga-se, esta quarta-feira, às 20h00 no Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.