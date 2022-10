Não foi só a equipa principal que assistiu no avião ao final de loucos do encontro entre o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen. Os sub-19 do FC Porto também acompanharam o encontro no Metropolitano no telemóvel e vibraram com um penálti falhado por Carrasco.



Gritos de «vamos!» ecoaram por todo o avião que transportava a equipa de Nuno Capucho. Recorde-se que os sub-19 dos dragões venceram o Club Brugge, na passada quarta-feira, e garantiram o apuramento na Youth League: vão discutir o primeiro lugar do grupo B precisamente contra os colchoneros.



Veja a festa dos sub-19: