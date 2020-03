A UEFA recordou, esta terça-feira, um dos melhores golos de Lucho González com a camisola do FC Porto. A 1 de novembro de 2006, «El Comandante» assinou um golaço de fora da área, abrindo caminho ao triunfo portista.



Mais do que a vitória azul e branca por 3-1, no Volksparkstadion, o que fica na memória é o golo fabuloso do internacional argentino.