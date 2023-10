Wendell, jogador do FC Porto, em declarações à Eleven/DAZN, depois da derrota, em casa, diante do Barcelona (0-1), em jogo da segunda jornada da Liga dos Campeões:

Jogo difícil, mas o FC Porto esteve muitas vezes por cima. Concorda?

- Acho que fizemos um grande jogo, toda a equipa. Mostrámos mais uma vez que somos muito fortes coletivamente, jogámos por cima do Barcelona, tivemos mais oportunidades. Demonstrámos que somos muito fortes. Acho que vamos passar de fase, pelo jogo que fizemos hoje. Jogámos à Porto.

Aplausos dos adeptos?

- Os adeptos são muito importantes, apoiam-nos nos 90 minutos, estavam do nosso lado e sentimos essa energia. Quando eles estão connosco, ficamos ainda mais fortes. Se continuarmos com este espírito vamos chegar muito longe na Champions.

Lamine Yamal? Foi difícil de travar?

Toda a equipa do Barça é difícil de marcar. Individualmente eles são muito fortes, mas conseguimos controlar todas as forças do Barça. Por mais individualidades que estejam do outro lado, a gente sabe que somos muito fortes coletivamente.