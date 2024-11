Deniz Gül foi dispensado da seleção da Turquia.



Em comunicado, a Federação turca informa que o avançado do FC Porto lesionou-se no quadril durante o treino da passada quarta-feira e foi substituído na convocatória por Bertuğ Yildirim, jogador do Getafe.



Esta era, de resto, a primeira vez que o jogador de 20 anos integrava as escolhas do selecionador Vicenzo Montella para os jogos frente a País de Gales e Montenegro, a contar para a Liga B da Liga das Nações.



Deniz Gül foi internacional pela Suécia nos escalões de formação, mas optou por representar a Turquia como sénior, país onde o seu pai nasceu. Recrutado ao Hammarby no último verão, o atacante leva dois golos em seis aparições pelos dragões.