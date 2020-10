O Olympiakos chega ao Estádio do Dragão com quase uma semana de trabalho após a vitória ante o Marselha, na abertura da Liga dos Campeões. A formação orientada por Pedro Martins tinha o duelo com o PAOK, para o campeonato grego, agendado para 24 ou 25 de outubro. Contudo, a federação helénica adiou o dérbi devido aos compromissos das competições europeias, algo que Sérgio Conceição salientou na antevisão ao FC Porto-Olympiakos.

«Para já, temos de olhar para o Olympiakos como uma equipa com presenças na Liga dos Campeões, habituada a estes palcos. E a própria federação grega protege as equipas, é público. Foi adiado o jogo com o PAOK, que se calhar é o principal rival. Por si só, diz dessa proteção e do olhar para a Europa que a federação tem. Tem de haver essa união e o comungar de ideias, para que as equipas se sintam mais frescas na Europa e possam dar uma resposta diferente», afirmou o técnico portista.

«É uma equipa que vai estar, por isso, mais fresca que nós. Parece-me experiente, bem orientada por um treinador que conhecemos e que, desde o início, tem sete jogos e não tem derrotas, tem um golo sofrido. Ganhou ao Marselha e o Marselha está num campeonato interessante. Vamos ter dificuldades, mas obviamente que o Olympiakos vai encontrar dificuldades frente ao FC Porto», acrescentou Conceição, no Olival, em conferência de imprensa.

O treinador luso recusou tecer ainda qualquer «comentário» ao facto de Pedro Martins ter dito, depois da vitória com o Marselha, que o Olympiakos ia apurar-se para os oitavos de final. «Está confiante, conhece a equipa dele», disse, apenas.

Conceição salientou também que é «sempre» importante o fator casa, mas lembrou que, no passado, vitórias alcançadas fora também foram decisivas. «No meu primeiro ano, perdemos o primeiro jogo em casa com o Besiktas e conseguimos, na jornada seguinte, ganhar no Mónaco. É importante ganhar jogos em casa, vamos ter esta jornada e a próxima em casa e é fundamental ganhar. Não sendo decisivo, é muito importante», assinalou.

O FC Porto-Olympiakos joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.