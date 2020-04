Jogador do FC Porto no início do milénio, Deco afirmou esta sexta-feira que não trocava a Liga dos Campeões ganha pelos dragões em 2004 pela Bola de Ouro.

A revelação foi feita numa conversa que o clube azul e branco promoveu nas redes sociais e o antigo médio português falou sobre a distinção, atribuída nesse ano ao ucraniano Andriy Shevchenko.

«Nos últimos anos a Bola de Ouro resolveu-se entre dois jogadores que estão acima de todos [Ronaldo e Messi]. Na altura, a importância não era tão grande, nem havia tanto mediatismo. Vai haver sempre injustiçados, depende sempre de como é analisado», defendeu.

«Nunca pensei nisso, nem o Cristiano ou Messi jogam a pensar nisso. Todos gostariam de ganhar, claro, mas não trocaria nenhum título coletivo. Seria mentira dizer que um jogador não gosta de um prémio individual, mas também não trocaria um individual por um prémio coletivo. Não trocava ser o melhor de 2004 pela Champions», acrescentou.