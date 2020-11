O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lembrou Lionel Messi na antevisão ao embate de quarta-feira em Marselha, para a quarta jornada da Liga dos Campeões, para frisar que é importante «dar continuidade» ao rendimento, sob pena de, ao fim de um ou dois jogos maus, o cenário e o otimismo, sobretudo no seio da opinião pública e dos adeptos, mudar de forma negativa. As palavras surgiram numa análise ao momento do médio Sérgio Oliveira, atual melhor marcador da equipa, com seis golos em 2020/2021.

«Não gosto de individualizar, até porque o Sérgio faz parte do que tem sido a equipa titular, toda a dinâmica da equipa e ele falou que, em diferentes momentos do jogo, está mais capaz. É do trabalho diário que queremos dele e de ele aceitar essa vontade de melhorar. Já trabalho com o Sérgio há alguns anos, foi treinado por mim em França e sem dúvida, olhando para esse momento do Sérgio em França e olhar hoje, é um jogador completamente diferente, mais maduro, passaram alguns anos e ajudou-o nesta evolução que é bastante benéfica para a equipa. Hoje é um jogador mais completo», começou por dizer Conceição, no Olival, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão.

«A capacidade e qualidade técnica de um jogador é uma das características que define esse jogador, existem outras importantíssimas e o Sérgio está bem, mas ainda ontem estava a ver um programa e estavam a questionar o valor do Messi. Isto para dizer: é preciso dar continuidade e o futebol é isso, o futebol é mesmo o momento. Se fizer um ou dois jogos maus, o treinador tem as malas prontas para ir à sua vida e o jogador começa a ouvir assobiadelas, agora não no estádio, mas em casa. Melhor é dar essa continuidade e a maturidade faz com que o Sérgio perceba isso», concluiu.

O Marselha-FC Porto joga-se às 20 horas de quarta-feira, no Estádio Vélodrome. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.