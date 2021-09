Na véspera do jogo com o Liverpool, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição ainda não pôde contar com Pepe no treino. O técnico dos dragões falou da situação do central aos jornalistas e admitiu que a estratégia para o jogo pode mudar consoamente a presença ou não de Pepe.

«O ponto da situação não é nada risonho. Hoje não treinou, vamos ver amanhã, vai ser até à última. Estar o Pepe ou não pode interferir na nossa estratégia para o jogo», afirmou Sérgio Conceição.

«Estar o Pepe ou não é uma grande diferença. Não que os outros jogadores não tenham qualidade para estar no FC Porto ou estar numa competição como a Liga dos Campeões, mas o Pepe é um jogador que, apesar da idade, é rápido, com muita experiência», frisou o técnico.

«Nestes jogos, é essencial ter gente capaz e num setor tão importante, são todos importantes, mas neste, quando há uma ou outra mexida, ter um jogador com a experiência do Pepe é muito bom. Por isso eu dizia que se o Pepe não estiver disponível, podemos mudar um pouco a nossa postura em campo e a nossa estratégia para o jogo. Vamos ver até à hora do jogo se é possível contar com ele», acrescentou Sérgio Conceição, insistindo:

«Não tem a ver com a qualidade, mas não temos mais ninguém, temos o Marcano e o Fábio Cardoso ou posso também fazer uma adaptação. Com a ausência também do Mbemba por castigo fica mais complicada a nossa vida, mas faz parte do trabalho do treinador arranjar soluções.»