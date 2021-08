Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, está otimista em relação às hipóteses do clube na Champions. Os azuis e brancos ficaram no grupo B, juntamente com At. Madrid, Liverpool e Milan.

«É um grupo extremamente difícil, mas quando se está a um nível como o da Liga dos Campeões, nada é fácil. Com o nosso ADN, com a nossa cultura e com a nossa forma de ser, acreditamos sempre. Vamos para a luta, pois tudo pode acontecer. Acima de tudo, acreditamos porque temos uma equipa muito competitiva e um grande treinador, por isso encaramos esta Liga dos Campeões com grande otimismo. Acreditamos que é possível estarmos na próxima fase e passarmos um grupo que, volto a frisar, é muito difícil. Particularmente, acredito que podemos estar na próxima fase», vaticinou Baía, citado pelo site oficial dos ‘dragões’.

O ex-guarda-redes abordou, também, o reencontro com o Liverpool.

«É um FC Porto diferente, ainda que o Liverpool também, e com mais experiência. Naquilo que é a intensidade e as dinâmicas, o FC Porto é o mesmo, mas com uma equipa mais evoluída e em crescimento. Acreditamos que podemos fazer dois grandes jogos contra o Liverpool», afirmou.