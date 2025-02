Martin Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate com a Roma (1-1), no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

Jogo intenso com a Roma, o que determina este empate para as contas do play-off?

«Penso que no final, este empate não determina nada, temos que ir ao Olímpico de Roma e impor-nos, fazer o nosso jogo e garantir a classificação. Uma vitória de uma das equipas podia condicionar o segundo jogo, mas penso que o empate deixa tudo em aberto e faltam mais 90 minutos».

A equipa aprendeu com a primeira parte? Apareceu mais pressionante na segunda parte…

«A Roma tem jogadores muito fortes, fez uma pressão homem a homem, os centrais vinham de trás e ganharam-nos algumas bolas. Não estivemos bem nesse capítulo, mas na segunda parte assumimos a responsabilidade e penso que foi percetível essa atitude que quisemos mostrar. Para vencer a Roma temos que fazer isso durante todo o jogo».

Ficou a ideia que faltou sempre um jogador do FC Porto a meio-campo. Pensou em colocar mais um homem nesse setor?

«Sim, tentámos fugir dessa pressão, com uma saída a três, tentamos com o Moura e com o Borges, para que eles não ganhassem segundas bolas com Pellegrini ou mesmo com Dybala que acabou por sair mais cedo. O nosso golo chega numa bola longa, penso que aí estivemos bem emparelhados. Penso que não nos faltou um homem, não conseguimos foi ganhar essas bolas».

Deu alguma indicação para a equipa jogar mais simples e não correr tantos riscos na saída de bola?

«Na parte final não corremos tantos riscos, jogamos muitas bolas longas. Tínhamos que atacar os espaços, precisávamos de correr nas costas deles e evitar os duelos corpo a corpo porque aí eles são mais fortes. Tentámos sair destes duelos individuais que eles nos propunham e tentámos criar uma superioridade que nos permitisse jogar».

Está tudo em aberto, mas este é o terceiro empate consecutivo. Isso pode ter algum impacto na equipa? Estar perto da vitória e não a alcançar?

«Não, nós jogamos sempre para ganhar, mas neste caso está tudo em aberto para o jogo da segunda mão. Temos apenas de demonstrar o nosso jogo e procurar a classificação».