Jan Bednarek, defesa do FC Porto, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao empate com o Viktoria Plzen para a fase regular da Liga Europa:

Jogo complicado em Plzen

«O início foi complicado para nós, podíamos tê-lo controlado um pouco melhor. Eles marcaram muito cedo, o que os ajudou a recuarem e tentarem os contra-ataques. Devíamos ter dado maior ritmo ao jogo, sermos mais fluidos, mas faltou-nos alguma paciência no meio-campo ofensivo. O adversário fez o melhor que pôde, jogando toda a segunda parte com menos um. Tentaram atrasar o jogo, que é o podem fazer, quem o pode evitar é o árbitro. Ele não o fez, foi arrogante e isso não está certo. Mas a culpa é nossa por não termos conseguido marcar o segundo golo. Demos o nosso melhor mas não foi o suficiente hoje.»

Equipa esteve menos inspirada?

«Acho que entrámos um pouco em pânico na parte final. Temos de mostrar mais serenidade e qualidade, mas é uma novidade para nós jogarmos com mais um jogador. Somos uma equipa jovem, foi uma nova experiência para nós. Aprendemos neste jogo, conseguimos marcar um golo, mas não estamos felizes com isso. Devíamos ter vencido, mas é o jogo. Somámos um ponto e aprendemos com os erros que cometemos.»

Samu desolado no final

«Mostra a sua ambição, o quanto ele se importa com o FC Porto e a equipa, e o quanto ele quer marcar golos. Faz parte do jogo. Há muitos maus momentos na carreira, altos e baixos, e em todos eles temos de nos comportar sempre da mesma forma. Conversei com o Samu, tentei ajudá-lo com a minha experiência. Um mau jogo não faz um jogador o pior do mundo, e marcar um hat-trick não o faz o melhor jogador do mundo. Temos de encontrar um equilíbrio, manter a calma. Somos uma equipa, estamos cá para ajudar o Samu a manter-se forte. Ele tem de esquecer e continuar em frente. Precisamos do melhor Samu, é um homem forte e estas coisas apenas o fortalecem.»