Borja Sainz, avançado do FC Porto, lançou o jogo frente ao Utrecht, a contar para a quarta jornada da fase liga da Liga Europa:

Boa fase da equipa

«A equipa está muito bem. Vimos de uma vitória com o Sp. Braga, num jogo difícil. A equipa trabalhou muito bem durante a semana.»

Vai ser titular frente ao Utrecht?

«Não sei, é uma coisa que o mister tem de decidir. Seja quem sai do banco ou os que começam (a titular), todos são importantes. Esse é uma coisa que o treinador deixa bem clara. Os jogadores que saem do banco têm ajudado.»

Resposta na Liga Europa depois de Nottingham

«Uma derrota não agrada a ninguém. Amanhã vai ser um jogo difícil, mas a equipa está muito bem.»

Golo ao Sp. Braga foi resposta a má fase pessoal?

«Trabalho todos os dias para fazer o que a equipa técnica me pede. Só me importa a equipa, não dou muita importância ao resto porque não me dá de comer. O importante é concentrar-me na minha equipa.»