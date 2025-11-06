Borja Sainz, autor do golo do FC Porto no empate com o Utrecht (1-1) para a Liga Europa, na flash interview da Sport TV:

Dois jogos seguidos a marcar

«Vinha de marcar ao Sp. Braga e isso deu-me confiança para fazer um bom jogo, hoje. Mas o resultado é agridoce porque queríamos os três pontos.»

Sofrer no início da segunda parte criou dificuldades?

«Dominámos a primeira parte, viemos para a segunda com a ideia de ganhar os três pontos. Com a expulsão (do guarda-redes do Utrecht) apertámos um pouco, mas não deu. Temos de pensar no jogo de domingo.»

Sensação após o empate

«Não pode dar sempre. A equipa tentou e esperamos somar os três pontos no domingo.»

Situação atual na Liga Europa

«Queremos sempre mais. Somos o Porto e queremos ganhar sempre. Em casa será especial, porque temos o apoio dos nossos adeptos. Vamos tentar oferecer-lhes a vitória.»