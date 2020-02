Na véspera do duelo contra o Bayer Leverkusen, Sérgio Conceição falou sobre o caso de racismo de que Marega foi vítima, respondendo ao que Bosz tinha dito sobre o tema. O treinador do conjunto alemão frisou que «toda a sua equipa sairia do campo» se algo semelhante lhe tivesse acontecido.



«Pior do que entrada ou saída deste ou daquele jogador, é não haver consenso e união na crítica ao racismo. Já ouvi muitas pessoas a darem lições de moral, mas este balneário não precisa. É muito forte, unido e solidário. Estão todos a remar para o mesmo lado. Não interessa a nacionalidade ou cor de cabelo, somos uma família. Quantos treinadores e jogadores sabem dos regulamentos e o que fazer numa situação, que foi único em Portugal, como a que tivemos? Levamos para o banco um caderno, mas é de esquemas táticos e não com dos regulamentos. Ficámos sem saber o que fazer. A preocupação era acalmar e estar com o Marega. Estamos e continuamos a estar com ele. O clube fez um comunicado, o presidente também já falou sobre o assunto e eu não vou alongar-me sobre um tema que enoja», referiu o técnico portista, em conferência de imprensa.



Lembre-se que Amiri, médio dos farmacêuticos, confessou já ter sido vítima de racismo quando jogava nos escalões inferiores da Alemanha.



O FC Porto joga em casa do Bayer Leverkusen esta quinta-feira, às 20h00.



Tudo sobre o caso Marega