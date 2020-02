Peter Bosz, técnico do Bayer Leverkusen, deixou elogios ao FC Porto na véspera da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Confrontado com essas declarações, Conceição seguiu o mesmo caminho e enalteceu a qualidade do oponente.



«Retribuo os elogios. O Bayer é uma equipa fortíssima que está num campeonato que já elogiei muitas vezes. É um dos três mais fortes do mundo e o Bayer está no top-5. Está habituado a jogar Champions, individualmente é muito forte e coletivamente tem uma dinâmica muito perigosa com jogadores capazes de decidir jogos. Por isso, o que o treinador adversário disse é o que digo sobre a equipa deles. Há muita qualidade», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Tapsoba, jogador recentemente transferido do Vitória de Guimarães para os farmacêuticos, contou tudo acerca dos dragões, segundo o seu treinador.



«Não é só o treinador do Bayer que sabe tudo sobre o FC Porto. Sabemos praticamente tudo sobre o adversário. É fácil chegar à informação. Há grandes departamentos, o nosso departamento de análise e observação, fez uma análise detalhada do adversário. Sabemos o que vamos encontrar. Mudaram a estrutura nos últimos dois jogos, apresentaram uma linha de cinco e uma dinâmica diferente com e sem bola. Dou o exemplo dos alas que neste sistema ocupam espaços diferentes tal como os falsos laterais. O treinador sabe tudo sobre o FC Porto coletiva e individualmente tal como nós sabemos acerca deles», atirou.



O FC Porto chega a Alemanha num ciclo de três vitórias consecutivas e depois de ter recuperado seis pontos para o Benfica. Questionado acerca do desabafo na final da Taça da Liga acerca da falta de união, Conceição lembrou que foi um momento negativo.



«Temos o clube que sempre tivemos: histórico, ganhador e que nos últimos 40 anos ganhou muitos títulos nacionais e internacionais. As equipas passam por momentos diferentes. O momento da Taça da Liga foi negativo para todos, perdemos um título. Agora estamos no nosso caminho normal. Somos candidatos ao título da Liga, estamos na final da Taça de Portugal e agora vamos estar focados no jogo de amanhã [quinta-feira]», respondeu.



«Temos um jogo extremamente difícil e como o Diogo disse, entre duas equipas que estão habituadas a estar na Champions. O Bayer é um adversário difícil de defrontar, tem características que são muito, muito interessantes. Se não tivermos um bocadinho melhor no que é a fragilidade que tivemos esta época, podemos sofrer. Temos consciência de que vamos ter dificuldades, mas eles também. Recuperámos alguns pontos para o rival, conseguimos mais uma presença numa final, mas o futebol, como sabem, é o momento. O jogo mais importante é amanhã [quinta-feira]. Teremos de dar uma boa resposta num jogo complicado», acrescentou.



O Bayer Leverkusen-FC Porto está agendado para esta quinta-feira, às 20h00, na BayArena.



