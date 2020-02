Diogo Leite foi o jogador que acompanhou Sérgio Conceição para realizar a antevisão ao encontro frente ao Bayer Leverkusen, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Pese embora a presença do jovem defesa na sala de imprensa da BayArena, Conceição não garantiu a sua titularidade.



«O Rui [assessor] também está aqui e não vai jogar. Não tem nada a ver. Damos importância a todos neste grupo e hoje foi a vez do Diogo vir aqui. É uma situação normal e natural», atirou o treinador do FC Porto antes de falar sobre Danilo.



«Está convocado. Claro que esteve algum tempo parado. Vamos avaliando diariamente o seu estado físico, no sentido de estar preparado para competir 90 minutos. Se está cá, está apto para jogar.»



Por sua vez, Diogo Leite não confirmou a titularidade na partida desta quinta-feira (20h00).

«Todos estamos preparados para jogar e dar o seu melhor tanto eu como os outros. Independentemente de quem o mister escolher, tenho a certeza que todos vão dar o seu melhor e isso é o mais importante», referiu.



