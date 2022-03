Jogou em Itália e defrontou a Lazio na eliminatória anterior da Liga Europa. Treinou em França e agora tem pela frente o Lyon nos oitavos de final. Pesem estes factos, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, relativizou esta terça-feira o facto de já ter trabalhado no campeonato francês para falar do conhecimento que possa ter do adversário que se segue nas competições europeias.

Na antevisão ao duelo de quarta-feira, Conceição sublinhou mesmo que a paixão que tem pelo futebol faz com que siga, analise e aprenda tanto com as principais ligas do mundo, como também o futebol distrital por cá, quando pode ir assistir a jogos.

«Em relação ao Lyon, o conhecimento é importante, mas eu sou um apaixonado pelo futebol, sigo as principais ligas do mundo e às vezes as nossas. Mesmo nas nossas, estou a falar de futebol distrital. Quando tenho tempo, quando vou a Coimbra, gosto muito de ir ver esses escalões inferiores, acho que nós aprendemos sempre. Mas sim, fui treinador em França, juntamente com o resto da equipa técnica temos conhecimento grande do que é o campeonato», começou por dizer, no Olival.

«Se isso nos dá mais ou menos… acredito que não dê, que não seja uma mais-valia, porque o treinador do Lyon não é francês [ndr: Peter Bosz é neerlandês]. Há muitos jogadores que não são franceses. É verdade que está numa liga competitiva na qual tive oportunidade de trabalhar, assim como em Itália. Está incluído, na minha opinião, nos cinco melhores campeonatos do mundo. Se isso é vantagem ou não, penso que não, penso que a vantagem é como preparamos os jogos, acho que as equipas portuguesas passam uma excelente imagem por esse trabalho dos jogadores, das equipas técnicas e no que envolve a estrutura do clube», concluiu, vincando que fica sempre «contente» quando as equipas portuguesas têm bons resultados, ao ser questionado pelo Maisfutebol sobre que importância teria esta fase europeia para o futebol português e para o ranking UEFA se FC Porto, Sporting de Braga e Benfica deixassem pelo caminho duas equipas francesas e uma dos Países Baixos (Lyon, Mónaco e Ajax).

«Fico sempre contente quando as equipas portuguesas têm bons resultados. Isso é a primeira situação. Depois, tenho de me focar muito no nosso jogo, sinceramente. Estou atento ao que é o futebol e o que é a prestação das equipas, mas estou muito focado e concentrado no que nós temos de fazer», afirmou.

O FC Porto-Lyon está agendado para as 17h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. José María Sánchez é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.