Dominik Prpic, jogador do FC Porto, na flash interview à Sport TV, após o empate (1-1) do FC Porto na visita ao utrecht, na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa:

Sentimento após o jogo é de que podia ter sido melhor?

«O sentimento é de que controlámos o jogo todo, fomos uma equipa dominante. Sofremos um golo infeliz de bola parada. Esta noite merecíamos vencer. Olhamos em frente, temos mais quatro jogos.

Defesas não gostam de sofrer de bola parada

«Gerimos isso bem em todo o jogo, fomos infelizes nesse lance. Vamos melhorar.»

Oportunidade para marcar no final

«Espero que da próxima vez seja melhor. Eles defenderam bem. Temos de seguir em frente.»

Sete pontos ao fim de quatro jogos

«Agora estamos focados no jogo da Liga e, na próxima semana, temos de ser ainda melhores.»

Jogar com Bednarek

«Quero agradecer ao mister e a todo o staff, ao Jan [Bednarek] e ao Jakub [Kiwior], eles puxam por mim todos os dias e posso melhorar com estes dois defesas.»