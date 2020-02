O coronavírus já fez várias vítimas mortais em Itália, o que obrigou ao adiamento de vários jogos da Serie A e a fechar as portas do Giuseppe Meazza para o encontro entre Inter de Milão e Ludogorets.



O COVID-19 foi um tema abordado na conferência de imprensa do FC Porto na véspera do embate com o Bayer Leverkusen, segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Conceição admitiu preocupação acerca do vírus, mas recusou alongar-se em relação ao tema.



«Tenho a minha opinião. Terá impacto não só no futebol, mas não me cabe estar aqui a falar mais sobre isso. Caso contrário, íamos andar por caminhos que não quero. Estamos muito preocupados e focados com jogo de amanhã [quinta-feira] e não posso fazer uma piada sobre esse assunto que é sério», referiu.



De resto, esta quarta-feira, a Liga de Clubes anunciou que vai reunir-se, na próxima quinta-feira, com a Direção-Geral da Saúde, tendo em vista debater prevenções para o novo coronavírus.