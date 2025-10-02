FC Porto
Há 32 min
Deniz Gül: «Quando trabalhas duro, as coisas boas aparecem»
Declarações do avançado do FC Porto depois da vitória sobre o Estrela Vermelha (2-1)
Deniz Gül, avançado do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Estrela Vermelha (2-1), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada da Liga Europa:
Feliz com a titularidade esta noite?
«Tenho trabalhado muito duro, o ano passado e este ano, estou muito feliz»
O que mudou para passar a ter mais minutos no FC Porto?
«Quando trabalhas duro, as coisas boas aparecem. Vou continuar a trabalhar assim».
Qual o segredo para desfazer o empate e chegar à vitória?
«As substituições resultaram bem e lutámos muito».
Rodrigo Mora entrou para o seu lugar para jogar como ponta de lança? Receia perder o lugar para Mora?
«Não receio, se ele jogar bem, merece jogar. Somos uma equipa».
Tem aprendido muito com Francesco Farioli?
«Tento aprender com tudo, quero melhorar todos os dias.»
