Deniz Gül, avançado do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Estrela Vermelha (2-1), no Estádio do Dragão, em jogo da segunda jornada da Liga Europa:

Feliz com a titularidade esta noite?

«Tenho trabalhado muito duro, o ano passado e este ano, estou muito feliz»

O que mudou para passar a ter mais minutos no FC Porto?

«Quando trabalhas duro, as coisas boas aparecem. Vou continuar a trabalhar assim».

Qual o segredo para desfazer o empate e chegar à vitória?

«As substituições resultaram bem e lutámos muito».

Rodrigo Mora entrou para o seu lugar para jogar como ponta de lança? Receia perder o lugar para Mora?

«Não receio, se ele jogar bem, merece jogar. Somos uma equipa».

Tem aprendido muito com Francesco Farioli?

«Tento aprender com tudo, quero melhorar todos os dias.»

