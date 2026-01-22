Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Viktoria Plzen (1-1), em jogo da sétima jornada da Liga Europa:

O Viktoria Plzen marca na primeira vez que vai à baliza e o jogo fica mais difícil

«Sim, dá a impressão de que o jogo foi demasiado mau. Nos últimos jogos acho que nos está a faltar o próximo passo para fazermos a diferença para uma equipa grande, é o último terço. Acho que eficácia do passe, a eficácia do remate, algo está a faltar imenso, algo que temos de tornar a trabalhar. De certa forma está tudo igual, continuamos a acreditar, é disso que o FC Porto é feito.»

Mesmo contra dez, faltou encostar o adversário lá atrás

«Sim, é verdade, acho que falta um pouco de paciência, acho que jogámos muito com o coração e pouco com a cabeça. Era pior se estivéssemos a jogar a um ritmo muito devagar e quiséssemos saber do jogo, mas não foi isso que aconteceu, apenas faltou um pouco mais de frieza. Lá está, mais uma vez, à entrada a área e dentro da área, falta o último passe, falta um bom remate, falta um remate na baliza. É isso, mas acho que valeu a atitude que tivemos até ao fim e vamos continuar a acreditar também.»

Foi só um ponto, mas pode fazer a diferença

«Claro que si, sabemos que nesta competição tudo é importante. Vamos continuar a acreditar até ao fim.»

Foi ter com o Samu que estava a chorar no final do jogo

«Como todos sabemos, todos erramos. Eu também errei hoje. É isso, a mensagem é quando erra um, erramos todos. Quando marcamos, marcamos todos. Quando sofremos, sofremos todos. É essa a mensagem que queremos muito passar e ao Samu também. O que importa aqui no Porto é, como o míster já falou, a classe trabalhadora. Isso é o mais importante para nós, o resto virá. Estamos com o Samu, queremos o melhor para ele porque o melhor para ele é o melhor para a equipa.»

Foi também importante não perder

«É óbvio que queremos ganhar os jogos todos, sabemos que isso é muito difícil, mas treinamos para isso mesmo. Sabemos que dias como hoje vão acontecer, mas mesmo assim conseguimos o empate. Continua a depender tudo de nós e vamos continuar a acreditar.»