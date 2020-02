Para além de Bosz e Conceição, Diogo Leite também falou no caso dos insultos racistas a Marega. O defesa-central português referiu que o plantel do FC Porto só quer «voltar à normalidade» e manifestou solidariedade para com o maliano.



«Queremos todos voltar à normalidade. O Moussa em primeiro lugar. Entregámos o caso a quem de direito. Tanto o senhor presidente como o treinador já falaram sobre isso. Estamos solidários com eles. Fomos e somos uma família, esse é o espírito do balneário. Agora estamos focados em fazer um bom jogo amanhã [quinta-feira», disse o internacional sub-21 português, em conferência de imprensa.





Leia ainda: Conceição e o caso Marega: «Ficámos sem saber o que fazer»



Treinador do Leverkusen: «Racismo? Toda a equipa sairia do campo»