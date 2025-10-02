No rescaldo à vitória na receção ao Estela Vermelha (2-1), na segunda ronda da fase liga da Liga Europa, Francesco Farioli enalteceu o compromisso das oito novidades no “onze”. Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto desdobrou-se em elogios a Eustáquio e aos adeptos.

Farioli distribui elogios

«Em campo estiveram sete jogadores que costumam jogar a partir do banco. Foi a estreia a titular para o Ángel Alarcón, Prpic, Eustáquio – um grande ser humano e profissional, um líder e exemplo – e para o Deniz Gül. Tivemos um espírito fantástico. Não sei se a exibição foi melhor do que o resultado, porque fizemos de tudo para vencer. E vi muitos esforços para recuperarmos a bola, por exemplo.»

«As primeiras oportunidades foram nossas, perante um adversário complicado e que merece respeito. Apesar de alguns momentos defensivos e erros que resultaram no 1-1, a equipa esforçou-se muito.»

Reação do Dragão ao golo sofrido

«É a primeira vez que vejo um estádio a aplaudir depois de um golo sofrido, os adeptos também queriam uma reação e este momento espelha a conexão entre todos. Esta é a direção a seguir. Quanto mais dermos pelo clube, mais os adeptos nos vão recompensar. O ambiente é fantástico.»