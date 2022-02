O Estádio do Dragão atingiu esta quinta-feira a marca de 15 milhões de espectadores desde a inauguração, em novembro de 2003.

O registo histórico foi coroado com um triunfo diante da Lazio, por 2-1, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Nas bancadas do Dragão, 32.929 espectadores assistiram ao vivo à vitória sobre os italianos, no mesmo dia em que Sérgio Conceição também chegou às 100 vitórias no terreno dos azuis e brancos.