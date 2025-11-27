Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Nice (3-0), no Estádio do Dragão, em jogo da quinta jornada da Liga Europa.

Chegou à marca redonda dos 150 jogos pelo FC Porto

«Antes de mais, queria dar os parabéns aos sub-17 por terem sido campeões do mundo, a todos, mas especialmente aos nossos cinco dragões que fizeram parte desta conquista e estamos desejosos de os receber no Olival para lhes darmos os parabéns. Em relação a mim, trabalho muito, estou muito orgulhoso. 150 jogos num clube tão grande como o FC Porto é motivo de orgulho, honra e sacrifício também. Estou muito feliz.»

Sobre o jogo com o Nice

«sabíamos que o Nice era uma equipa competente, nós também estamos numa fase muito boa. Penso que estávamos preparados para um jogo mais de homem a homem, que é o que eles estão habituados a fazer. Surpreenderam-nos um bocado, no início do jogo, com um bloco mais compacto. Penso que nos adaptámos bem porque eles foram ao encontro do que nós fazemos melhor, que ´+e jogar o nosso jogo. Conseguimos desbloquear o jogo muito cedo, praticamente entramos a ganhar no jogo. Depois disso a confiança subiu, acabámos por fazer o segundo e, a partir daí, acabou-se por criar uma via aberta para acabarmos o jogo da melhor forma.»

Dificuldades do FC Porto diante de equipas com blocos baixos

«Temos uma equipa técnica competente a trabalhar em todos os aspetos, os jogadores também são inteligentes para se adaptarem da melhor maneira, Já tivemos dificuldades contra blocos baixos, já tivemos dificuldades contra equipas que jogam homem a homem, como foi a situação do Braga, mas no geral penso que nos adaptámos bem, temos feito resultados muito bons. Obviamente que queríamos que todos os jogos fossem fáceis, mas a liga portuguesa tem grandes treinadores, tem grandes jogadores e acaba por ser difícil. A Liga Europa é uma competição completamente diferente, acaba por ser uma competição muito mais difícil porque apanhamos coisas diferentes. No entanto, dar os parabéns ao clube e à equipa por se adaptarem a todos os momentos e penso que temos sido privilegiados por jogar nesta competição e por fazê-lo tão bem».

O FC Porto pode ficar no top-8 e garantir a qualificação direta

«Sim, o nosso objetivo é terminar nos primeiros oito, sabendo que vamos ter dois jogos em casa. Penso que o último jogo seja em janeiro, ainda falta muito, no entanto, estamos sempre focados na vitória. Queremos terminar nos oito primeiros, mas se as coisas se dificultarem, cá estaremos para ir em frente contra as dificuldades».

Seriam menos dois jogos para o FC Porto

«Sim, até março, vamos jogar quase sempre de três em três dias, poderíamos poupar, vai-nos fazer bem descansar nesses dois jogos, especialmente aos jogadores que estão a fazer mais minutos. Todos os jogos são para entrar com tudo, seja por isso, mas também por sermos o FC Porto.»